Radu in campo gli ultimi minuti: l’Olimpico è per te

Provedel 6 – Un destro di Tsadjout sull’esterno della rete e un tentativo velleitario di Ciofani dalla distanza. Nel giro di pochi minuti lo beffano Galdames e una goffa autorete di Lazzari

Lazzari 5,5 – Inizio promettente con tante accelerazioni a sorprendere Valeri ma i suoi cross finiscono sempre sui piedi del primo difensore di Ballardini. Sorpreso dal cross dalla destra colpendo il pallone di testa e spedendolo alle spalle di Provedel.

Casale 6,5 – Non teme la velocità di Tsadjout con cui ingaggia duelli appassionanti in cui esce vincitore. Il suo primo campionato alla Lazio è una delizia.

Romagnoli 6,5 – Svetta su angolo ma non indirizza il colpo di testa che finisce fra le braccia di Sarr. Dietro gestisce senza affanno Ciofani.

Hysaj 7 – Scarica il pallone, si butta nello spazio per prendersi il triangolo e battere Sarr con un diagonale mancino.

Dall’80’ Pellegrini 6 – Meno preciso del solito il suo ingresso in corso, partecipa al forcing finale alla ricerca della vittoria.

Milinkovic 8 – Se sarà il suo ultimo gol davanti i tifosi ce lo dirà il tempo, intanto trova una doppietta che stende la Cremonese. Prima con un morbido tocco di destro e poi con il più facile dei tap in di testa a porta vuota.

Vecino 5,5– Ordinato nel proteggere la difesa e impostare in modo semplice l’azione, cala alla distanza con la Cremonese che troppo agevolmente trova campo centralmente.

Luis Alberto 6,5 – L’azione del vantaggio nasce da una sua tipica verticalizzazione, prova a mettersi in proprio ma il suo destro viene respinto in tuffo dal portiere ospite. Cala alla distanza mantenendo la pericolosità sui palloni inattiva.

Dal 90′ Basic SV

Pedro 6,5 – Svaria per lasciare libera la corsia destra per le discese di Lazzari. Quando decide di affondare lui, regala a Milinkovic il pallone del raddoppio.

Dal 60′ Felipe Anderson 6 – Scalda il piede con una botta dai venti metri respinta in tuffo dal portiere avversario. La sua corsia è intasata di maglie grigiorosse e quindi non riesce ad innescarsi fino in fondo.

Immobile 6,5 – Tutte le occasioni che gli capitano sono in fuorigioco e per fortuna visto che non inquadra la porta. Manda in porta Hysaj con un pregevole tocco di prima per il vantaggio iniziale.

Zaccagni 6 – E’ andato alla massima velocità per una stagione intera, normale un calo nel finale ma è comunque prezioso. Esce dal campo per la sostituzione più attesa.

Dal 90′ Radu 10 – Grazie di tutto.

All. Sarri 7 – La Lazio vince con fatica una partita che regala la Champions per propri meriti. Ripreso il secondo posto in classifica e prossima Supercoppa Italiana assicurata.

