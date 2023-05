Radu saluta la Lazio: “Siete per me una vittoria e una casa. Non mi avete mai fatto sentire solo”

Le parole di Stefan Radu allo Stadio Olimpico per salutare la società biancoceleste e tutti i tifosi laziali con i quali ha trascorso gli ultimi 15 anni di carriera:

“Datemi una mano che sono molto emozionato. Era molto più facile in campo che adesso, purtroppo sono arrivato anche io alla fine però il sogno è diventato realtà: quello di smettere con la maglia della Lazio. Ho trascorso gli ultimi 15 anni al vostro fianco, quando entravo avevo la vostra stessa anima: l’anima del tifoso Laziale. Con questa maglia ho vissuto la mia vita da calciatore con momenti difficili. La Lazio è per me una vittoria ed è casa, non mi sono mai sentito solo. Sono certo che il mio attaccamento ai colori biancocelesti non finirà mai e mi accompagnerà sempre. Ringrazio di cuore il presidente e la società che mi hanno permesso di dare l’addio al calcio indossando questa maglia. Grazie, sono cresciuto come uomo e come calciatore. Ringrazio mia moglie e i miei figli del loro sostegno e del loro amore. Ho scelto la Lazio per amore e passione. Grazie a tutti, il vostro Boss“.

