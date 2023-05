SERIE B | Lazio Women-Arezzo: le formazioni ufficiali

Nella 30esima giornata di Serie B femminile, la Lazio Women ospita l’Arezzo al campo Mirko Fersini di Formello. Ultima possibilità per le biancocelesti che devono vincere in casa per poter sperare nel primo posto in campionato e accedere direttamente in A, senza passare per i play-off. A questo va aggiunto il risultato del Napoli – oggi impegnato col Tavagnacco, retrocesso in C – che potrebbe regalare il primato alla Lazio solo in caso di sconfitta.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Kakampouki, Varriale, Toniolo; Eriksen, Castiello, Colombo; Proietti, Moraca, Jansen

All. Gianluca Grassadonia

AREZZO (4-3-3): Nardi; Fortunati, Tuteri, Binazzi, Lorieri; Morreale, Cagnina, Cortesi; Gnisci, Razzolini, Lulli

All. Emiliano Testini

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: