SERIE B | Lazio Women seconda in campionato: giocherà i play off contro il Pomigliano

Nonostante la vittoria odierna contro l’Arezzo (gol di Palombi, 67′) le biancocelesti chiudono la Serie B femminile al secondo posto in classifica, precedute dal Napoli che ha battuto fuori casa il Tavagnacco. La squadra di Grassadonia sfiderà dunque il Pomigliano – penultima in A – nei play off di giugno per cercare di centrare l’obiettivo promozione.

