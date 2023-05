Ultima in casa imprevedibile per la Lazio negli ultimi 10 anni: i dati

Nelle ultime 4 stagioni la Lazio ha addrizzato quello che era un dato sicuramente a suo sfavore: dal 2016 al 2018, per 4 stagioni, i biancocelesti hanno infatti perso l’ultima gara in casa. Una partita divenuta a quel punto “stregata” e con un esito sicuramente disastroso nell’ultima di questo filotto: la gara con l’Inter che tolse ai biancocelesti la qualificazione in Champions League a vantaggio proprio dei nerazzurri.

Dopo tre stagioni in cui l’ultima in casa era sempre stata portata a casa dalla Lazio, i biancocelesti nel 2013 e nel 2014 continuarono la striscia vincendo contro la Sampdoria per 2-0 e il Bologna per 1-0. Da quel momento per quattro stagioni i biancocelesti hanno subito una sconfitta. Prima il derby perso per 1-2 con Pioli in panchina nel 2015 e la sconfitta contro la Fiorentina per 2-4 nell’ultima gara di Klose in biancoceleste. Poi le due sconfitte con l’Inter per 1-3 e la già citata 2-3. A seguito di questo filotto negativo la Lazio non ha poi più perso: tra i 3-3 contro il Bologna nel 2019 e il Verona lo scorso anno si sono intervallate 2 vittorie contro Brescia 2-0 in quella gara che ha consegnato la Scarpa d’Oro a Immobile e l’1-0 contro il Parma. Negli ultimi 10 anni, dunque, il parziale recita 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Oggi con la Cremonese l’occasione per portare in positivo anche questo dato continuando la buona striscia intrapresa già da qualche stagione e lasciando il filotto di sconfitte un ricordo sempre più lontano.

