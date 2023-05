FORMELLO | Lazio, mister Sarri concede due giorni di riposo. Mercoledì la ripresa degli allenamenti

Prosegue a Formello la preparazione della Lazio in vista della sfida casalinga alla Cremonese, in programma domenica alle 18.00. Oltre a Cataldi e Fares, assente anche Adam Marusic, che come riportato circa un’ora fa dalla Lazio si è sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico per ernia inguinale. Dopo una fase iniziale incentrata su un riscaldamento tecnico e una fase atletica, la squadra ha svolto una lunga fase tattica, seguita da un lavoro sulle palle inattive che ha chiuso la seduta.

Verso la sfida alla Cremonese, davanti a Provedel pronta la linea difensiva composta da Lazzari, Casale, Romagnoli e Hysaj. Con Vecino a sostituire ancora Cataldi, accompagnato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto in mezzo al campo. In avanti dal primo minuto ancora Ciro Immobile, con due tra Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro ai lati del capitano biancoceleste.

