Giovanni Capuano (che non dava la Lazio tra le prime 4) dopo il video dei biancocelesti: “Ho scritto una minchiata”

Nella giornata di ieri, prima della partita contro la Cremonese, il cantante e tifosissimo della Lazio Mattia Briga ha cantato la sua versione di My Way con uno stadio in sottofondo che ha offerto una preziosissima cornice. Oggi ha dedicato un post a quei momenti sul proprio profilo Instagram: “Ritornare Bambino Lo sai ? Dicono che… Quando hai alle spalle questo popolo non senti nessun tipo di pressione. Per quanto cantare sia il mio lavoro, inizialmente la responsabilità di accompagnare la mia Lazio in campo mi dava più di un pensiero, ansia, adrenalina. Poi però quando sei lì, magicamente i pensieri si diradano come le nuvole, ti senti avvolto dall’abbraccio di migliaia di persone ed ogni cosa torna al suo posto. Torno a sentirmi figlio di mio papà che mi accompagna per mano sui gradoni dello stadio, torno a vedere mio nonno che dalla Tevere chiede un gol alla Madonnina di Monte Mario, prendo la maglia di Gazza e metto quella di Signori a mia moglie, faccio Viale Angelico e torno bambino.

Non so spiegarlo meglio di così, ma so per certo che ognuno di voi ha messo un pezzo del proprio cuore in quel “My Way” che è diventato un grido, una preghiera d’amore che ad ogni partita si eleva verso il cielo. Grazie di cuore a tutti, il vostro amore non ha prezzo“.

