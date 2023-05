Il Messaggero | Festa per Radu e gli eroi del 26 maggio. Klose: «Ma questo club deve cambiare»

Come riportato da Il Messaggero, giornata di festa ieri in un Olimpico stracolmo per celebrare gli eroi del 26 maggio e salutare Stefan Radu, 427 partite giocate indossando la maglia biancoceleste.

C’è anche la pacca di Miro Klose, che manda un messaggio forte e chiaro: «Io e tanti altri non ci siamo lasciati bene con la Lazio. Magari un giorno mi rivedrete qui. Ho imparato tanto in questi cinque anni da allenatore e per me tornare come tecnico nelle squadre in cui ho giocato è sempre un sogno».

