La Serie A rende noto il programma dell’ultima giornata: ecco quando si giocherà Empoli-Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igli Tare ha risposto alle dichiarazioni rilasciate da Miroslav Klose in mixed zone dopo la sfida tra Lazio e Cremonese. Queste le parole del ds biancoceleste: “Parlai io tre volte con Miro prima della scadenza del contratto, offrendogli il rinnovo. La prima volta mi disse che aveva pensato di ritirarsi già l’anno precedente, ma suo figlio l’aveva invitato a rimanere. La sua è sempre stata una scelta familiare. Essere un grande giocatore non significa essere un grande uomo. Gli uomini si vedono nei fatti. La porta è aperta per chiarire, lo dimostra il fatto che è stato invitato con i suoi ex compagni“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: