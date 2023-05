Lazio in Champions “contro i pronostici”: il video dei biancocelesti per l’impresa della squadra

La Lazio è in Champions League, con la vittoria di ieri è arrivata la conferma. Eppure a inizio anno non era data tra le favorite. Eppure il grande lavoro di Sarri e dei suoi ragazzi ha portato la Lazio al secondo posto con una partita rimanente. Per descrivere questo traguardo i biancocelesti hanno pubblicato un video sui propri social che riassume tutto ciò. “In silenzio. Con il lavoro. Nella nostra casa. Come una famiglia. SIAMO IN CHAMPIONS LEAGUE” quanto scritto dalla Lazio.

