Lazio, Romulo esulta sui social: “Siamo in Champions, che brividi” | FOTO

La Lazio, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video per ripercorrere le immagini del pomeriggio di ieri, dove tra i vari festeggiamenti, è stata ricordata la vittoria della Coppa Italia di dieci anni fa, con alcuni protagonisti di quel 26 maggio 2013 presenti. Tra i vari commenti al video, è apparso anche uno di un ex calciatore della Lazio: si tratta del centrocampista Romulo, che ha vestito la maglia biancoceleste da gennaio a giugno 2019.

Romulo, che ha vinto anche lui una Coppa Italia con la Lazio, ha lasciato un commento per festeggiare la qualificazione della squadra alla prossima Champions League. Il commento infatti recita: “Mamma mia, che brividi. Siamo in Champions. La prima squadra della Capitale non molla mai”.

