LAZIO WOMEN | Pomigliano, il tecnico Sanchez: “Play off complicati contro una squadra da A”

La Lazio Women affronterà il Pomigliano per la sfida dei play-off.

Le biancocelesti disputeranno le prossime due gare contro il Pomigliano, penultimo in Serie A femminile, per centrare l’obiettivo stagionale: la promozione. Nell’ultima giornata della Poule Salvezza – che si è conclusa con la sconfitta interna delle Pantere nello scontro diretto con la Sampdoria – il tecnico della squadra campana Carlo Sanchez ha dichiarato: “Dobbiamo riprendere subito il nostro percorso, da lunedì testa alla doppia sfida. Lazio? Parliamo di una squadra sui livelli della Serie A, saranno partite complicate. Non dobbiamo farci trovare impreparate”.

Come riportato da Napolitoday.it

