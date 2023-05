Nations League, la lista dei convocati di Mancini: i biancocelesti presenti

In vista della semifinale di Nations League contro la Spagna, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati. L’incontro si disputerà giovedì 15 giugno, allo Stadio De Grolsch Veste, casa del Twente in Olanda, al quale prenderanno parte due biancocelesti. I giocatori della Lazio convocati per questa sfida sono due, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli).

DIFENSORI: Baschirotto (Lecce), Bonucci (Juventus), Buongiorno (Torino), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Gatti (Juventus), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Pessina (Monza), Verratti (PSG), Zaniolo (Galatasaray).

ATTACCANTI: Berardi (Sassuolo), Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Immobile (Lazio), Raspadori (Napoli), Retegui (Tigre), Zaccagni (Lazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: