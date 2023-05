Provedel: “Il Boss e tutto il popolo laziale meritavano la vittoria” – FOTO

Attraverso un oso condiviso sul proprio profilo Instagram ufficiale, il portiere della Lazio Ivan Provedel ha voluto scrivere una dedica per l’addio di Stefan Radu, ringraziando anche i tifosi per il supporto e gioendo per il raggiungimento della Champions League.

Queste le sue parole:

“Il Boss e tutto il popolo laziale meritavano la vittoria e il raggiungimento di questo traguardo importante in una giornata così significativa. Forse con qualche brivido di troppo… ma dal primo giorno noi ci abbiamo sempre creduto!”

Di seguito il post:

