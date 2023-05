Romagnoli: “Difendere questi colori mi ha fatto sentire parte di qualcosa di grande ed autentico. Grazie per questo primo anno magico!” – FOTO

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, il difensore della Lazio Alessio Romagnoli h voluto scrivere una dedica ai propri compagni e ai tifosi per il supporto ricevuto durante questo suo primo anno in biancoceleste. Successivamente, Romagnoli ha gioito per il raggiungimento della Champions League.

Queste le sue parole:

“Queste le sue paroleUna stagione speciale, dove difendere questi colori mi ha fatto sentire parte di qualcosa di grande e di autentico. Orgoglioso del nostro percorso e dell’obiettivo Champions raggiunto coi miei compagni, nello stadio che in questo magico primo anno mi ha accolto come a casa! Grazie.”

Di seguito il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Romagnoli (@alessio.romagnoli)

