Serie A, De Siervo: “Partita in chiaro il sabato sera? Me lo auguro. La vera novità della prossima stagione è che…”

Intervenuto a Rai GR Parlamento, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato della possibilità di trasmettere in chiaro il sabato sera.

Queste le sue parole riportate da TMW:

“Me lo auguro. C’è grande interesse da parte di Mediaset, mi auguro che il nuovo management della Rai possa valutare questo investimento. Quello che la Lega per la prima volta sta facendo è offrire la seconda scelta come qualità della settimana, tutti i sabato sera. La vera novità della prossima stagione è che giocheremo 37 gare nel weekend, con una sola giornata infrasettimanale. Questo è stato pensato per proteggere i giocatori ed è stato possibile perché non osserveremo la pausa natalizia”.

