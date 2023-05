WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presente un calciatore della Lazio | FOTO

Il 37esimo e penultimo turno di Serie A si è chiuso con la vittoria per 0-1 del Milan in casa della Juventus. Con questo successo, i rossoneri hanno chiuso il quadro delle prime quattro in classifica, qualificate alla prossima Champions League. Alle 18:00 invece, la Lazio ha vinto la sua ultima partita casalinga del campionato, battendo 3-2 la Cremonese e tornando al secondo posto in classifica.

Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per la 37esima giornata, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, è presente un calciatore della Lazio: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente biancoceleste, tra primo e secondo tempo, è stato protagonista di una doppietta, con la seconda rete che ha deciso il match nei minuti finali.

La formazione completa per la 37° giornata di Serie A (4-4-2): Falcone (Lecce); Calabria (Milan), Buongiorno (Torino), Tomori (Milan), Cacace (Empoli); Berardi (Sassuolo), Milinkovic-Savic (LAZIO), Vlasic (Torino), Mazzocchi (Salernitana); Sanabria (Torino), Lautaro Martinez (Inter).

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/4y3Z0i5tAQ — WhoScored.com (@WhoScored) May 29, 2023

