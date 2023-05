Il Messaggero | Lazio, Lotito: “I primi colpi entro il 20 giugno”

La Lazio ha centrato la Champions e vuole chiudere la stagione al secondo posto; intanto Sarri ed il suo staff puntano ad avere certezze dal mercato e lo stesso tecnico ha ribadito domenica, dopo la vittoria casalinga sulla Cremonese, che si deve ripartire chiarendo subito quali saranno i giocatori che rimarranno a Roma. I dubbi maggiori riguardano Milinkovic e Luis Alberto e per quanto riguarda lo spagnolo, riporta il Corriere dello Sport, il presidente non gli ha ancora proposto il rinnovo e servirà una cifra consistente per convincerlo a prolungare: attualmente guadagna 2,8 milioni di euro a stagione. I suoi procuratori sono attesi nella Capitale a fine campionato; Luis nel frattempo ha ricevuto offerte, in particolare modo dalla Francia.

