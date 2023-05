Il Tempo | Lazio, vacanze da domenica. Ritiro 11-28 luglio

L’ultima giornata per blindare il secondo posto. Al momento il bilancio tra Lazio e Inter è in totale equilibrio, la squadra di Inzaghi però giocherà a Torino sabato pomeriggio, in anticipo rispetto ai biancocelesti. Se i nerazzurri non dovessero vincere, alla Lazio andrebbe la medaglia d’argento. Inoltre va ricordato che i ragazzi di Sarri parteciperanno alla Supercoppa (Final Four a gennaio 2024 in Arabia Saudita), indipendentemente se chiuderanno secondi o terzi. Da domenica ci sarà il rompete le righe, arrivederci a luglio, con la partenza per il ritiro di Auronzo dall’11 al 28. Intanto la squadra tornerà ad allenarsi domattina in vista di Empoli (sabato alle 21). Il Tempo/Daniele Rocca

