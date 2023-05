CdS | Lazio, Milik si può fare: è il favorito da vice Ciro

In vista della prossima stagione, la Lazio pensa ad almeno un altro esterno (due se Pedro dovesse salutare la Capitale). Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, in Turchia, sono certi che il club biancoceleste abbia presentato un’offerta al Galatasaray per Kerem Aktürkoglu. Il classe ’98 è un’ala sinistra di piede destro; in questa stagione ha segnato 10 gol e servito altrettanti assist in 36 presenze. Secondo i media locali la Lazio avrebbe proposto 15 milioni per il suo cartellino, ma il club turco chiede 20 milioni e il 20% sull’eventuale futura rivendita. Le trattative sarebbero in corso, con la volontà di chiudere l’operazione entro la fine del campionato turco (mancano ancora 5 turni da giocare).