Milik il preferito come vice-Immobile: i dettagli

Uno dei nomi delle ultime ore per l’attacco biancoceleste è quello di Arkadiusz Milik, in prestito alla Juventus ma di proprietà del Marsiglia. Come riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, sarebbe questa la soluzione preferita da Maurizio Sarri:

“Sarri ha scelto l’attaccante polacco come vice-Immobile. Biancocelesti pronti a trattare con il Marsiglia o, in caso di riscatto, con la Juventus“.

