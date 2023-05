SERIE A | Empoli-Lazio, la designazione arbitrale

La Lazio ha chiuso la stagione casalinga con un successo, battendo per 3-2 la Cremonese. Questo weekend invece, si chiuderà il campionato di Serie A 2022/2023, con la squadra di Sarri che sarà di scena in casa dell’Empoli, per provare a chiudere il campionato al secondo posto sotto al Napoli Campione d’Italia. In vista del match Empoli-Lazio, valevole per la 38° giornata di Serie A, in programma sabato sera alle 21:00, la designazione arbitrale ha scelto Luca Massimi, della sezione di Termoli, come direttore di gara.

L’arbitro Massimi ha già diretto la Lazio in 3 precedenti. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, lo score di quest’ultimi è a favore della Lazio: 2 vittorie ed 1 pareggio. Il primo successo risale al 29 luglio 2020, quando i biancocelesti vinsero per 2-0 contro il Brescia allo Stadio Olimpico di Roma, grazie alle reti di Correa ed Immobile. Il pari invece è arrivato nel febbraio 2022, quando Udinese-Lazio si chiuse sull’1-1 con Felipe Anderson che ha risposto al gol di Deulofeu. Infine, l’ultimo incontro tra i biancocelesti e l’arbitro Massimi, risale alla prima giornata del campionato in corso, con la Lazio che vinse per 2-1 contro il Bologna.

Infine, in passato, l’arbitro classe 1988 ha anche diretto 5 gare della Lazio Primavera: la prima nel Torneo di Viareggio 2012-2013 (4-3 sulla Juve Stabia) poi un derby perso di Coppa Italia il 21 dicembre 2016 e, infine, 3 partite nel campionato 2017-2018 contro Napoli, Roma e Sampdoria terminate rispettivamente con una vittoria per 5-0, un pareggio per 2-2 ed una sconfitta interna per 0-1.

