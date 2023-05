Ventola sulla qualificazione Champions: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Sarri nelle coppe, mentalità sbagliata…”

Nicola Ventola, ex calciatore, interviene alla Bobo Tv come riporta tuttomercatoweb.com, analizzando la qualificazione Champions della Lazio. Di seguito le sue parole:

“Già nell’anno precedente di Sarri si intravedeva qualcosa, la fiducia. La Lazio ha fatto una stagione positiva, ha mostrato organizzazione anche se sono mancati i gol di Immobile. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Sarri nelle coppe, era come se volesse dire ‘non me ne frega niente’. Questa è una mentalità italiana sbagliata, se la sono tolta un po’ tutti tranne Sarri alla Lazio, però ha portato il frutto della Champions League”.

