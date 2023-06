CdS | Contatto Sarri-Milik: ecco il piano della Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, entro dieci giorni si scoprirà il futuro di Milik. La Juve ha tempo fino al 10 giugno per riscattarlo intorno ai 7 milioni, se non lo farà per la Lazio sarà più facile provare a prenderlo, perché non resterà neanche all’Olympique Marsiglia, proprietaria del cartellino.

Sarri ci ha lavorato insieme a Napoli, di recente hanno avuto modo di parlare di un eventuale futuro alla Lazio e il polacco ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Roma. Il nodo è sullo stipendio: guadagna 3,5 milioni di euro, cifra che potrebbero garantirgli in Premier o in Bundesliga, nonostante il 29enne voglia rimanere in Italia.

Altri nomi per l’attacco fatti da Sarri sono Openda, seguito anche dal Milan, Gimenez e Pinamonti: tutti con la valutazione intorno ai 20 milioni. Da quel punto di vista, l’affare Milik converrebbe per avere altri soldi da utilizzare in altri reparti.

Oltre al vice Immobile è in lista anche l’acquisto di un’altra ala (Berardi o Gil del Tottenham) e questo spingerebbe Cancellieri lontano dalla Lazio almeno per un anno, magari utilizzato come contropartita per arrivare a Berardi.

