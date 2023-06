CdS | Marusic è blindato, ma il futuro è legato alle offerte che riceverà

Marusic è stato blindato dalla Lazio con un contratto fino al 2026, ma con l’addio di Tare, che in questi anni ha garantito la permanenza del montenegrino e di Milinkovic, le cose possono cambiare. Come scrive il Corriere dello Sport, Marusic è un punto fermo di Sarri e l’allenatore non vorrebbe privarsene, ma se andrà via Dumfries dall’Inter potrebbe arrivare la chiamata del suo ex allenatore Inzaghi. La lunghezza del contratto permette a Lotito di valutare il suo cartellino più di 10 milioni.

Marusic e Milinkovic vorrebbero giocare ancora insieme, ma l’Inter non può permettersi il serbo. Negli ultimi giorni erano circolate voci di un interessamento dell’Atletico Madrid per il centrocampista, ma sono state smentite dal club. La sua valutazione di 40 milioni ma potrebbero arrivare offerte più basse: senza rinnovo Sarri vorrebbe cederlo per poterci guadagnare qualcosa. Da gennaio potrà firmare per altri club: su di lui c’è sempre la Juve, poi Arsenal, Newcastle e West Ham. Milinkovic vuole giocare stabilmente la Champions, vuole andare via e aspetta di comunicarlo ai tifosi a fine stagione.

