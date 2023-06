Champions League, l’arbitro della finale potrebbe cambiare: il motivo

Sabato 10 giugno Manchester City e Inter si affrontano a Istanbul per decretare la squadra vincitrice della Champions League 2022-2023. La gara fino a poche ore fa doveva essere diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, ma ora la designazione potrebbe cambiare. Come riportato da Repubblica, il direttore di gara avrebbe preso parte ad una manifestazione di Confederacia, un partito politico di estrema destra dalle posizioni omofobe e antisemite. In virtù di questo accaduto, l’UEFA avrebbe chiesto dei chiarimenti, a seguito dei quali si attende una decisione in merito alla faccenda.

