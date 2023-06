Ciro Immobile riceve il Premio Bigiarelli: il post della Lazio – FOTO

Tutto pronto per il Foro Italico Camp, il centro estivo di Sport e Salute dedicato ai bambini e ragazzi da 3 ai 16 anni. Un appuntamento fisso che si rinnova ogni anno durante il periodo di chiusura delle scuole e che per questa edizione raddoppia l’offerta. Oltre all’esclusiva location del Parco del Foro Italico (aperta dal 12 giugno all’8 settembre, esclusa la settimana 14-20 agosto) i partecipanti potranno scegliere anche il Centro FIJLKAM Matteo Pellicone di Ostia (aperto dal 12 giugno al 28 luglio), dove sarà possibile provare diversi sport acquatici, tra cui il nuoto presso il Polo Natatorio, o fare lezioni di windsurf, surf e sup sul litorale romano. Sport, natura, divertimento, inclusione e benessere. Questi gli ingredienti del Camp che si pone l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva, anche attraverso attività ludico-ricreative, con particolare attenzione all’ambiente, grazie all’“Outdoor Education”. Tecnici, istruttori qualificati e tutor terranno dei corsi, differenziati in base all’età, praticando oltre 30 diverse discipline sportive, curate dalle Federazioni con il supporto di operatori ludico – sportivi, selezionati e formati da Sport e Salute. Verranno anche avviati dei laboratori artistici, creativi, teatrali insieme ad attività ludiche, gare, tornei e staffette. Inoltre, i Legend di Sport e Salute insieme ai campioni di oggi, incontreranno i ragazzi e le ragazze del camp per praticare sport insieme a loro, raccontare le proprie esperienze e trasmettere il significato dei valori dello sport.

