FORMELLO – Prove tattiche e fase sulle palle inattive

Sabato sera la Lazio scende in campo a Empoli nell’ultima gara stagionale, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto nella classifica finale. In mattinata la squadra ha lavorato a Formello, in una seduta che ha fatto registrare il ritorno in campo di Danilo Cataldi, che fatta eccezione per la partitella finale ha svolto l’intero allenamento. Il centrocampista torna in campo dopo essere stato alle prese per diverse settimane con l’infortunio patito nel secondo tempo della trasferta contro l’Inter. Dopo una fase iniziale incentrata su un lavoro atletico, con esercizi di rapidità e forza, il gruppo ha effettuato un lavoro di natura tattica, seguito dalla partitella finale che ha chiuso la seduta.

