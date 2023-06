Il Messaggero | Lazio, il Mago vuole un contratto al top

La Lazio ha conquistato, finora, tre secondi posti in serie A. Sabato potrebbe arrivare il quarto, il primo dell’era Lotito. Per averne la certezza serve una non vittoria dell’Inter con il Torino, in caso contrario la Lazio è costretta a vincere a Empoli. Sarri potrebbe essere il primo italiano a portare a casa questo traguardo: nel 1936-37 il secondo posto è arrivato con l’ungherese Viola, nel 1994-95 con Zeman e nel 1998-99 con Eriksson.

Corriere della Sera

