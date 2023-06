Il Tempo | Milinkovic è un rebus: ancora un anno di contratto, ma il club non può perderlo a parametro zero

Il futuro di Milinkovic è ancora in bilico. Non ci sono certezze, a parte che Sarri vuole una risposta il prima possibile. Il Sergente ha ribadito di avere ancora un anno di contratto e che se ne parlerà a fine campionato, infatti il suo agente Kezman sta aspettando la chiusura dei più importanti campionati europei per passare all’azione. Milinkovic gradisce la Premier e la Liga, ma si cerca di capire se Juve e Milan sono interessate.

Come scrive Il Tempo, dalla Spagna nelle ultime ore è rimbalzata un’indiscrezione: stando a quanto riporta Elgoldigital, Milinkovic sarebbe nella lista di Simeone qualora partisse Joao Felix anche se momentaneamente non c’è nulla di concreto. La Lazio prova a proporgli il rinnovo contratto a quasi 5 milioni di euro, più di qualsiasi altro giocatore della rosa. Il serbo ne vorrebbe 6, ma per la Lazio è pronto a fare uno sforzo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: