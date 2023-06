IMMORTALI, il promo dello speciale Lazio Style Channel per il decennale del 26 maggio – VIDEO

Ieri la Roma ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia e al termine del match Mourinho si è scagliato contro l’arbitro Taylor. Il tecnico giallorosso accusa il direttore di gara di aver arbitrato a senso unico e nei garage dello stadio gli ha urlato in faccia, in inglese, di essere “una fo**uta disgrazia”. Non solo, nella scena ripresa da Gianluca Viscogliosi di Sportitalia, che alleghiamo qui sotto, si sente Mourinho continuare la sfuriata in italiano contro Rosetti, designatore UEFA: “E’ stato capace di dire che non è rigore. Nemmeno tu sei stato capace.”

