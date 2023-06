L’arbitro Taylor trova in aeroporto i tifosi della Roma – VIDEO

Ieri sera il Siviglia ha conquistato la settima Europa League della propria storia, battendo la Roma ai calci di rigore. Tanto il malumore espresso da parte dei tifosi giallorossi, che in queste ore hanno manifestato il proprio disappunto per l’arbitraggio della gara. Un risentimento che è cresciuto con il passare delle ore, come dimostrato da quanto accaduto poco fa nell’aeroporto di Budapest. Pochi minuti fa il direttore di gara Anthony Taylor si è imbattuto in diversi tifosi della Roma, con l’arbitro inglese costretto a rifugiarsi momentaneamente negli uffici della struttura. Questo il video pubblicato dal noto giornalista Michele Criscitiello.

L’arbitro Taylor in aeroporto trova alcuni tifosi della Roma che non hanno gradito L’arbitraggio di ieri sera… live SPORTITALIA canale 60 @tvdellosport @AlfredoPedulla @tancredipalmeri pic.twitter.com/xtv6b4X8u9 — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 1, 2023

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: