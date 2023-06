L’Europa League è del Siviglia, battuta la Roma ai rigori: la gioia di Luis Alberto

Con un comunicato ieri la FIGC annunciava come dalla prossima stagione potrebbero essere pubblicati alcuni audio tra arbitri e VAR. Come approfondito da La Gazzetta dello Sport, l’idea sarebbe quella di un format per i canali della FIGC, disponibile il giorno successivo al termine delle varie giornate di campionato. Per realizzare il tutto sarà necessario trovare un accordo tra chi detiene i diritti degli audio e chi delle immagini, rispettivamente FIGC e Lega Calcio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: