Milik tra la Lazio e la Juventus come “dopo Vlahovic”: la situazione

Negli ultimi giorni si sono rincorse delle voci che vorrebbero Milik in orbita biancoceleste come vice-Immobile. L’attaccante conosce bene Sarri, che lo ha avuto a Napoli, e verrebbe a Roma per giocarsi la Champions League. D’altro canto, il bisogno di un vice-Immobile si è palesato come non mai in una stagione come quella che si sta concludendo e, considerando le tre competizioni in cui la Lazio si batterà, una risorsa del suo livello sarebbe importante. Lo scenario impone, però, come racconta Il Corriere dello Sport, una Juventus che potrebbe decidere di riscattarlo dal Marsiglia per affidargli il ruolo di “dopo-Vlahovic” qualora i bianconeri decidessero di privarsi della punta serba arrivata solo poco più di un anno fa a Torino. La stagione di Serie A non si è ancora conclusa, ma le dinamiche di calciomercato stanno lentamente entrando nel vivo.

