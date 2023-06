Serie B, il Cosenza trova il gol nel recupero e il match viene interrotto

Allo Stadio Mario Rigamonti è andato in scena il ritorno del playout di Serie B tra Brescia e Cosenza, con l’andata che aveva visto la squadra calabrese vincere 1-0. Questa sera il Brescia aveva trovato il vantaggio grazie alla rete di Bisoli al 74′, ma gli ospiti hanno messo a segno in pieno recupero la rete dell’uno a uno, grazie al gol di Meroni. Una rete che ha scatenato la furia del pubblico di casa, protagonista di una vera e propria invasione di campo, oltre al lancio di fumogeni sul terreno di gioco. A seguito di questi eventi i giocatori sono stati costretti a rientrare negli spogliatoi, con il match che è stato momentaneamente sospeso. Con questo risultato sarebbe il Cosenza a mantenere la categoria, con il Brescia che retrocederebbe ufficialmente in Serie C, assieme a Perugia, Spal e Benevento, condannate dalla classifica della stagione regolare.

