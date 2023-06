2 giugno 1921: la Lazio diventa Ente Morale – FOTO

La motivazione per la quale la Lazio fu eretta in Ente Morale, su proposta del Ministro dell’Istruzione Pubblica Benedetto Croce, con il Regio Decreto del 2 giugno 1921 è il fine di pubblica utilità, per “le sue benemerenze sociali, culturali e sportive“.

Infatti il sodalizio biancoceleste promosse iniziative culturali e sociali di altissimo livello e impatto per la cittadinanza, come l’asilo Lazio, unico asilo creato da una società sportiva per accogliere bambini poveri, abbandonati o orfani che versavano in particolari situazioni di disagio economico e sociale.

