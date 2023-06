CdS | Attacco Lazio, Sarri cerca un’ala: pensa anche a Gil

Come riportato da Il Messaggero, si è svolto ieri il faccia a faccia a Formello tra il tecnico e il presidente per fare il punto sul mercato. Lotito ha ribadito la sua fiducia a Sarri che avrà carta bianca in attesa di una decisione per il nuovo direttore sportivo. Fabiani è sempre in pole, Foggia resta un profilo caldo mentre arrivare ad Accardi sarà molto difficile stando a ciò che ci ha rivelato il presidente Corsi.

Il mister non fa richieste eccessive, ma la lista è lunga a cominciare dalla ricerca di un vice Provedel (preferito Audero, complicato Caprile). In difesa potrebbero esserci cambiamenti legati all’Inter. I nerazzurri vogliono convincere Lotito ad abbassare il riscatto di Acerbi a 2 milioni, con Inzaghi che è interessato anche a Lazzari e Marusic.

Sarri preferirebbe non privarsi del montenegrino, mentre Lazzari potrebbe finire in una trattativa che comprenderebbe anche il giovane centrocampista Fabbian, uno dei talenti assieme a Guarino e Fazzini dell’Empoli che piacciono tanto al Comandante. A centrocampo il sogno è Frattesi, nonostante l’offerta di 40 milioni dall’estero (probabilmente il Brighton) in arrivo al Sassuolo, e la concorrenza di Inter, Milan e Juventus. Dopo lui c’è uno tra Zielinski e Loftus-Cheek.

Ci sarà poi da vendere Marcos Antonio e per sostituirlo ecco che tornano di moda i profili di Torreira, Ricci (più difficile) e Rovella, quest’ultimo ipotizzabile in un affare con Pellegrini.

Invece, per affiancare Immobile nel mirino di Sarri ci sono Berardi e Rafa Silva. A tal proposito uno tra Milik e Simeone farebbe più che comodo. Le alternative sono Retegui e Gimenez, senza dimenticare un ibrido come Hudson-Odoi.

