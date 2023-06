CorSera | Lazio davanti ai giallorossi da 4 stagioni

Come riportato dal Corriere della Sera, i tifosi della Lazio rimarcano che la loro squadra, in questo momento, è superiore alla Roma. Lo è negli scontri diretti, nei titoli vinti, nelle qualificazioni alla Champions, nei piazzamenti in classifica. Su questo incide, è evidente, il risultato della finale di Europa League persa due giorni fa dai giallorossi contro il Siviglia.

E così la Lazio può fregiarsi di aver battuto i cugini in tutti e due i derby di questa stagione (senza prendere gol), di aver vinto 5 delle ultime 10 stracittadine (perdendone 3). In classifica la squadra di Sarri ha 11 punti di vantaggio su quella di Mourinho e, per la quarta volta di fila, terminerà il campionato stando avanti. Nelle ultime 5 edizioni della serie A (compresa quella in corso) la Roma non è mai riuscita a qualificarsi per la Champions League, mentre la Lazio, nello stesso lasso di tempo, è arrivata due volte fra le prime quattro. Pure sotto il profilo dei titoli vinti, la società biancoceleste è avanti: se si prendono in considerazione gli ultimi 5 anni solari (dal 2019 al 2023, estremi compresi) a Formello sono stati aggiunti due titoli, a Trigoria solo uno.

