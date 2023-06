FORMELLO – Ad Empoli per il secondo posto con i titolari, dubbio Cataldi-Vecino in mediana

Passerella finale ad Empoli per la Lazio che vuole chiudere la stagione al secondo posto. Maurizio Sarri non farà sconti o regali a nessuno, in campo scenderà la formazione migliore al Castellani. L’unico assente giustificato è Adam Marusic che è stato operato per un’ernia inguinale e tornerà direttamente all’inizio della prossima stagione. Recuperato invece Danilo Cataldi che vuole partecipare all’ultima di campionato partendo dall’inizio. E’ ballottaggio aperto quindi con Matias Vecino che rimane favorito per la cabina di regia con Milinkovic (potrebbe essere l’ultima in biancoceleste) e Luis Alberto ai suoi lati. Davanti ritorna titolare Felipe Anderson sulla destra con Pedro che potrebbe far tirare il fiato a Zaccagni sulla sinistra per supportare Ciro Immobile. In difesa sperano in una maglia Patric e Pellegrini ma al momento rimangono gli sfavoriti nei ballottaggi visto che al centro toccherà ancora a Casale-Romagnoli mentre sulle corsie laterali si muoveranno Lazzari e Hysaj con Provedel in porta. L’alternativa è lo spostamento del laterale albanese a destra con Pellegrini sulla fascia mancina.

