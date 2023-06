Il Tempo | Lazio, obiettivo secondo posto. Attesi più di 4000 tifosi biancocelesti al Castellani

Come riportato da Il Tempo, i biancocelesti volano ad Empoli nell’ultimo turno per difendere il piazzamento alle spalle del Napoli. Solo tre volte la Lazio ha chiuso il campionato al secondo posto: nel 1936/37, poi nel 1994/1995 con Zeman in panchina e nel 1998/1999 con Eriksson.

In totale, sono attesi più di 4000 tifosi laziali al Castellani per spingere la squadra di Sarri verso la vittoria. A livello di scelte non dovrebbero esserci grosse sorprese. Il dubbio principale continua a essere in difesa: in attesa di conoscere il suo futuro, Pellegrini spera di avere una chance da titolare contro la formazione di Zanetti.

