La denuncia della moglie di Luis Alberto: “Minacce di morte dai romanisti!”

Come riportato dal Corriere dello Sport, in porta Sarri vorrebbe un nuovo secondo in caso di partenza di Maximiano. I due nomi sono: Audero della Samp e Caprile del Bari, che però è ma è prenotato dal Napoli.

Sarri e Lotito parleranno la prossima settimana. In lista d’uscita ci saranno Maximiano, Marcos Antonio, Basic e Cancellieri. Per il brasiliano e il croato potrebbero aprirsi solo soluzioni in prestito. Cancellieri potrebbe essere utilizzato come contropartita per arrivare ad altri obiettivi. Il presidente biancoceleste, tentando l’assalto a Berardi, proverebbe a offrire il suo cartellino.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: