La Repubblica | Mercato Lazio, nuovo staff con Fabiani e Calveri

Come riportato da La Repubblica, con l’addio di Tare, una “squadra” di cinque persone si occuperà del mercato della Lazio: ne fanno parte Lotito, Sarri con il famoso ruolo alla Ferguson (allenatore-manager), Gianni Picchioni, collaboratore storico del tecnico che individua calciatori da seguire o da acquistare, Angelo Fabiani e Armando Calveri. Questi ultimi due dirigenti saranno i veri e propri uomini-mercato, quelli operativi.

Non è escluso possa essere affidato tra qualche mese a Stefan Radu il ruolo di club manager. Difficile quantificare il budget a disposizione per il mercato, ma certo il secondo posto – come più volte detto – vale circa 80 milioni tra ricavi legati a Champions, Serie A, Supercoppa (e 75 milioni il terzo, la differenza è appunto di 5 milioni).

Poi sarà importante capire quanto si potrà incassare dalla cessione di Milinkovic: l’asta su di lui non si è ancora scatenata ma sono tante le squadre interessate, dall’Inter di Inzaghi (che vorrebbe anche Marusic) al Milan di Pioli, dalla Juve (l’offerta è di 25 milioni più 5 di bonus) al Psg, dal Bayern al Newcastle. Il sostituto ideale Loftus-Cheek è vicino al Milan, bisognerà guardare altrove. In attacco può essere l’estate giusta per arrivare a uno tra Simeone e Milik. Se la Juve non lo riscatterà entro il 10 giugno per 7 milioni, il Marsiglia chiederà 12-13 milioni per cederlo. Come portiere di riserva, il preferito è Audero in uscita dalla Samp. Intanto domani ultima partita stagionale a Empoli: Sarri, squalificato, ha deciso di evitare di nuovo la conferenza stampa della vigilia.

