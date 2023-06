PLAY OFF | Lazio Women-Pomigliano: la designazione arbitrale

Per tornare in Serie A femminile, la Lazio Women dovrà passare per i play-off contro il Pomigliano che si giocherà in sfide di andata e ritorno. Il primo appuntamento è previsto sabato 3 giugno al Centro Sportivo di Formello, mentre l’ultimo impegno sarà l’8 giugno in Campania.

