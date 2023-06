Mercato Lazio, Berardi e la sua voglia di Champions: “È da un po’ di tempo che ambisco a giocarla, ma…”

Dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, da capire ancora se al secondo o al terzo posto in classifica, uno dei nomi in orbita Lazio è quello di Domenico Berardi, protagonista anche quest’ano di uno splendido finale di stagione. Queste le parole dell’esterno neroverde ai microfoni di SportWeek: “È da un po’ di tempo che ambisco a giocare la Champions. Ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Mi sono accorto che è un po’ difficile mettere d’accordo tutti“.

Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ieri aveva parlato del futuro del calciatore, esprimendosi così prima di Sassuolo-Fiorentina: “È la nostra bandiera e il desiderio è di continuare con lui anche nei prossimi anni, vedremo anche quale sarà la sua volontà e cercheremo, come sempre, di trovare la soluzione migliore per tutti”.

