Empoli-Lazio, ammonizione per Milinkovic: salterà il primo turno della prossima stagione

Nella lista dei convocati di mister Sarri per la trasferta di Empoli è tornato Cataldi e al minuto 71 del match del Castellani il centrocampista laziale è sceso in campo, prendendo il posto di Vecino. Danilo, out per infortunio nelle ultime gare, in questi giorni è piano piano rientrato in gruppo e così è riuscito a prendere parte ad uno spezzone dell’ultima gara della stagione.

