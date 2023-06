Empoli-Lazio, i convocati di Sarri

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la Lazio avrà a che fare con alcuni appuntamenti di lusso, in forma di amichevole, prima dell’inizio della prossima stagione. Oltre alla già annunciata sfida all’Aston Villa che si terrà nella trasferta inglese che occuperà la Lazio dal 2 al 4 agosto a Birmingham. Seguirà una trasferta a Barcellona l’8 agosto, in cui i biancocelesti dovrebbero affrontare proprio i blaugrana, e per ultimo il 13 agosto è prevista un’amichevole contro la Juventus a una settimana dall’inizio del campionato, che avrà luogo il fine settimana del 20 agosto, che darà ufficialmente il via alla stagione del ritorno in Champions League.

