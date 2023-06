Empoli-Lazio, Provedel nel pre: “Il mister ci ha chiesto il nostro meglio, quindi tutto quello che abbiamo sempre fatto…”

Si chiuderà stasera alle 21:00 la stagione per i biancocelesti presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, partita che regalerebbe gli ultimi 3 punti per aggiudicarsi definitivamente il secondo posto in classifica. Ai microfoni di Lazio Style Channel, interviene Ivan Provedel a seguito del riconoscimento come “Best goalkeeper Serie A 2022/23”:

“La miglior soddisfazione per me sarebbe quella di vincere stasera per poter dire che siamo arrivati secondi, però sicuramente quello di oggi è un riconoscimento importante e sarà un bel ricordo quando sarò più grande; deve essere solo un punto di partenza per cercare di fare sempre meglio per la Lazio. E’ stata una stagione molto intensa, spero di aver fatto un buon lavoro e di poter fare ancora meglio in futuro. Il momento che più mi resterà dentro sarà il saluto di Radu alla squadra di domenica scorsa, perché sono molto affezionato a lui. Prima della partita ha parlato il mister: vogliamo chiudere nel miglior modo possibile. E’ stata un’annata lunga con momenti sia molto positivi che un po’ meno ma tutti ci sono serviti per crescere, sicuramente siamo una squadra migliore rispetto al primo giorno. Il mister ci ha chiesto di fare del nostro meglio, quindi tutto quello che abbiamo sempre fatto durante l’anno e, quindi, sarà questa la chiave che forse ci porterà alla vittoria.”

Il portiere ha parlato poi ai microfoni di Dazn: “Per me è un bellissimo riconoscimento, è una cosa che fa piacere e che ripaga i tanti momenti difficili passati, mette la ciliegina sulla nostra stagione, sperando di riuscire a vincere oggi. Non ci penso e non avevo aspettative in merito, penso solo a fare del mio meglio in campo come farò oggi”.

