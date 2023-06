Empoli-Lazio, le probabili formazioni

La Lazio si prepara ad affrontare l’Empoli nell’ultima giornata di campionato. Al Castellani i biancocelesti cercheranno i tre punti per chiudere definitivamente questa stagione al secondo posto, piazzamento che potrebbe diventare già matematico in caso di non vittoria dell’Inter in casa del Torino.

EMPOLI – La squadra di Paolo Zanetti ha già ottenuto la salvezza e rimediato di recente una vittoria contro la Juventus. La formazione toscana non perde da cinque partite – l’ultima sconfitta è arrivata il 30 aprile contro il Sassuolo – e non è intenzionata a deludere i propri tifosi nell’ultima giornata di Serie A.

FORMAZIONE (4-2-3-1) – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Grassi; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli

LA STELLA – Giocatore chiave della rosa a disposizione di Zanetti è Fabiano Parisi, terzino classe 2000 che nelle ultime due stagioni in Serie A è cresciuto in maniera esponenziale, a tal punto che oggi si sono aperte diverse strade per intraprendere un nuovo percorso in una big del campionato. Grazie alle sue ottime doti tecniche e atletiche – abile sia in fase offensiva (specie nei cross), sia in fase difensiva – ha da subito conquistato la piazza toscana. È impiegabile anche come esterno di centrocampo.

IL PRECEDENTE – Quella di domani sarà la sfida numero 30 tra Empoli e Lazio. Nei 29 precedenti 5 le vittorie azzurre (tutte in casa), 8 i pareggi e 16 le affermazioni dei biancocelesti. L’ultimo match al Castellani risale al 21 agosto 2021. Nonostante il gol di vantaggio al quarto minuto della gara ad opera di Birindelli, i capitolini trovano la rete del pareggio con Milinkovic e il sorpasso con il centro di Lazzari e il rigore messo a segno da Immobile.

