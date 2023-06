Empoli-Lazio, Martusciello: “Quello che abbiamo fatto rimarrà negli anni. Mister Sarri era felicissimo”

Nel post gara di Empoli-Lazio, vinta dai biancocelesti per 0-2 grazie ai gol di Romagnoli e Luis Alberto, ai microfoni di Dazn è intervenuto Giovanni Martusciello, vice allenatore di mister Sarri, oggi squalificato. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Arrivare secondi una forte motivazione, dimostrata con una grande prestazione di attenzione. Qualche errore, che ci sta nell’arco di una gara, però si era consapevoli. Il mister, in questa settimana, ha fatto i complimenti alla squadra per come si erano allenati. Raggiunta la posizione straordinaria, ovvero la Champions League. C’era questo piccolo passettino da fare, non era semplice, sono stati veramente straordinari. Quello che abbiamo fatto rimarrà negli anni, una soddisfazione per noi che li abbiamo allenati, per loro stessi ma anche per la proprietà. Il Presidente ieri ci ha tenuto a rafforzare questa condizione di secondo posto, i ragazzi sono stati molto bravi. Finita un’annata bellissima.

Il mister era felicissimo, è arrivato dopo un po’ nello spogliatoio, ci prendiamo questa grandissima soddisfazione. Finalmente si è sentito anche qualche commento positivo. Era rilassato, contento soprattutto perché la squadra ha fatto una partita seria.

Riuscire a trasmettere quelle idee, qui concetti con la squadra che risponde benissimo. Questo non avviene nel giro di uno o due mesi, oggi raccogliamo quanto seminato in questi due anni, ma chiaramente è stata bravura dell’allenatore ma anche nel mettersi in discussione un gruppo abituato a fare tutt’altro. C’è grande soddisfazione soprattutto in questo”.

