Empoli-Lazio, Stojanović nel pre: “Vogliamo giocare bene e vincere”

A poco meno di un’ora del fischio d’inizio tra Empoli e Lazio, la vicepresidente dei toscani, Rebecca Corsi, ha parlato così ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “E’ stata una stagione fenomenale, non siamo mai stati in pericolo e non era scontato. Era inevitibile passare momenti difficili, speriamo di chiudere con una prestazione all’altezza di quello che è stato il nostro campionato, speriamo di chiuderlo bene. Futuro? Parleremo subito lunedì per dare un proseguo importante a questa stagione importante, per poter iniziare a scrivere una bozza di futuro progettuale importante. Chiamate per i nostri calciatori? No, ma abbiamo ricevuto apprezzamenti per i nostri giovani, che stanno facendo un mondiale importante. Auspichiamo di tenerli un altro anno, anche per permettergli di formarsi per poi spiccare il volo verso mete più importanti”.

